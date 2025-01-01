Мост через реку Ежовка в Прикамье приведён в нормативное состояние Поделиться Твитнуть

Мост через реку Ежовка в д. Верх-Речка Пермского муниципального округа приведён в нормативное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее проверка надзорного органа установила, что эксплуатация мостовой конструкции стала небезопасной — были зафиксированы трещины в деревянном настиле моста, выбоины на поверхности, а также отсутствие предупреждающих или ограничивающих знаков для транспорта.

В результате проверки в Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа было направлено представление.

После этого местные власти заменили покрытие моста и отремонтировали ограждения.





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