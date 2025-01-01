Начался капремонт спортивного комплекса «Прикамье» Общая стоимость модернизации объекта составляет около 83 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми на стадионе «Прикамье» стартовало обновление спортивных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В настоящее время удаляется старая теплоизоляция с крыши. После подготовительных работ подрядная организация проведёт ремонт кровли, установит новую теплоизоляцию, выполнит отделку стен, полов и потолков, обновит огнезащитное покрытие потолочных балок, восстановит подпорную стену и деформационные швы. Кроме того, запланирована замена внешней системы водоснабжения, отделка фасадов здания и трибун, обновление сидений и ограждений, а также увеличение ямы для прыжков.

Общая стоимость модернизации объекта составляет около 83 млн руб.: 30 млн выделено в рамках краевой программы капитального ремонта муниципальных спортивных объектов, 53 млн выделены из городского бюджета.

Стадион «Прикамье» является ключевым спортивным объектом для жителей правобережья Камы.

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