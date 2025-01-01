Из Перми в Тюмень пустят туристические поезда Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

В Москве завершил работу Международный туристический форум «Путешествуй!», проходивший на территории ВДНХ. Ключевым событием форума для Прикамья стало подписание соглашения о взаимодействии в сфере туризма между Агентством туризма и продвижения Тюменской области и Центром развития туризма Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Уже несколько лет Тюменскую область и Пермский край связывает железнодорожный круиз «В Сибирь». Сейчас стороны планируют увеличить туристический поток между регионами и изучают возможности для разработки общих туристических маршрутов.

По информации регионального Центра развития туризма, Тюменская область входит в число лидеров по объёму туристического потока в Пермский край. Уже сейчас можно добраться из Пермского края до Тюмени и других регионов по знаменитому «Медвежьему тракту», пролегающему по трассе Р-243. В планах — развитие железнодорожных туристических проектов, в том числе запуск специализированных поездов для туристов, отметили представители ведомства.

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