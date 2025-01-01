Главврач в Пермском крае оштрафована за сокрытие несчастного случая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В трудовую инспекцию Пермского края переданы документы по административному делу, инициированному прокуратурой в связи с утаиванием инцидента на производстве. Ответственным за сокрытие признан руководитель — главврач районной больницы в Пермском крае.

Выяснилось, что сотрудник фельдшерской службы пострадала в ДТП в машине скорой помощи, получив травму ноги и закрытую черепно-мозговую травму. Руководство медучреждения не приняло мер по расследованию обстоятельств произошедшего до начала проверки. Фонд социального страхования не был уведомлен о страховом случае. Инцидент, квалифицированный как лёгкий несчастный случай, не был доведён до сведения Инспекции труда, что является нарушением ст. 15.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за сокрытие страхового случая работодателем при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Главный врач оштрафован за несоблюдение законодательных норм.

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