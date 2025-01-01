Cуд в Перми обязал педагога вернуть 2 млн «подъёмных» рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Преподаватель истории, работающий в сельской школе Еврейской автономной области, получил от регионального департамента образования разовую выплату в качестве компенсации в размере 2 млн руб. Согласно условиям заключённого соглашения, педагог обязан был отработать в школе не менее пяти лет, в противном случае он должен вернуть всю сумму компенсации.

Однако после получения указанной выплаты учитель отработал в образовательном учреждении всего один месяц и 14 дней. Затем он подал заявление на отпуск по личным обстоятельствам, после чего оформил больничный лист. По окончании больничного преподаватель на работу не вышел, и трудовой договор с ним был расторгнут. Департамент образования направил учителю уведомление с требованием вернуть полученную компенсацию, но ответа на это требование не последовало, и выплата не была возвращена.

В ходе судебного разбирательства ответчик не согласился с исковыми требованиями, утверждая, что его нарушение является следствием нарушений со стороны истца, поскольку в школе проводятся ремонтные работы, и условия труда не соответствуют установленным нормам.

Кировский районный суд Перми, рассмотрев представленные материалы дела, пришёл к заключению, что отсутствуют основания для освобождения педагога от обязанности возврата компенсационной выплаты или уменьшения её размера.

Таким образом, суд постановил, что учитель обязан вернуть истцу компенсационную выплату в размере 2 млн руб. Кроме того, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 35 тыс. руб., которая будет направлена в доход бюджета.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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