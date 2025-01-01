«Фонд развития Пермского края» станет единоличным учредителем ООО «РОКС» Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Наблюдательным советом «Фонда развития Пермского края» утверждено приобретение доли компании «Энергосервис плюс» в капитале ООО «Региональный оператор коммунальных сервисов» (РОКС). До этого момента ФРПК принадлежало 47,9% долей, в то время как «Энергосервис плюс» контролировал 52,1%.

По словам Юрия Аликина, генерального директора ФРПК, консолидация активов в руках одного учредителя позволит укрепить позиции фонда и продолжить развитие текущего проекта. В текущем году РОКС намерен интегрировать в свою систему до двухсот новых объектов.

РОКС был учреждён в 2022 году с целью налаживания коммерческого учёта и отслеживания качества предоставляемых коммунальных услуг. В сферу деятельности компании входит автоматизированное управление потреблением коммунальных ресурсов, контроль качественных характеристик ресурсов на входе в здания и мониторинг их распределения внутри объектов.

Весной 2025 года проект РОКС, направленный на повышение энергоэффективности социальных объектов с использованием искусственного интеллекта, вышел в финал конкурса «Лидер Прикамья».

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