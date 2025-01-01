Автовокзал Перми сохранят в краевой собственности Соответствующий законопроект депутаты регионального парламента рассмотрят в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательном собрании Пермского края рассмотрят проект закона о включении АО «Индустрия транспорта Пермского края» (бывшее пермское краевое государственное унитарное предприятие «Автовокзал», «Интранс ПК») в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Единственным акционером этого общества являются власти субъекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермский край».

В пояснительной записке сообщается, что приватизации не подлежат хозяйственные общества, акции, доли (вклады) которых находятся в краевой собственности, участие в управлении которыми обеспечивает экономические интересы региона, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.

«Интранс ПК» — краевой перевозчик, который обслуживает 8 межмуниципальных маршрутов, а также 2 пермских — №51 и 74.

Ожидается, что это решение депутаты примут в августе.

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