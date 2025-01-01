Пермский край лидирует по доступности частных домов Несмотря на сокращение числа объявлений, цены остаются стабильными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно анализу рынка недвижимости, проведенному сервисом «Яндекс Недвижимость», в мае 2025 года в Пермском крае медианная цена дома, выставленного на продажу, составила 4,6 млн руб., а стоимость квадратного метра — 51 тыс. руб. Эти показатели являются самыми низкими среди регионов со столицами-миллионниками.

Исследование также показало, что в среднем по этим регионам стоимость частных домов за год увеличилась на 12,4%. В Пермском крае наблюдался более значительный рост — 19,8%. При этом за последний месяц количество предложений о продаже снизилось на 9,6%, а цена квадратного метра практически не изменилась, показав стагнацию (-0,2%).

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимость», отметил, что, несмотря на сокращение числа объявлений в Пермском крае, цены остаются стабильными. Он также подчеркнул, что за год средняя площадь домов, выставленных на продажу, увеличилась на 5,5 кв. м.

Лидером по количеству предложений частных домов среди регионов-миллионников является Краснодарский край, на который приходится 38,1% всех объявлений. Далее следуют Московский регион (22,5%) и Ростовская область (14,4%). Самая высокая стоимость квадратного метра зафиксирована в Москве и Московской области (115 тыс. руб.). Наряду с Пермским краем, наиболее доступные цены на квадратный метр также отмечены в Волгоградской (51 тыс. руб.) и Омской (54 тыс. руб.) областях.

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