В Прикамье контрольные цифры приёма в техникумы и колледжи выросли более чем на 13% В этом году открыты более 2 тысяч бюджетных мест для первокурсников Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

На заседании регионального правительства министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала о предстоящей приёмной кампании в учреждениях СПО Прикамья, которые готовы принять выпускников школ.

«У нас 77 техникумов и колледжей. Абсолютное большинство из них государственные. В общей сложности это 95 тыс. студентов. По специальности устраиваются 95% выпускников», — сказала чиновница.

В структуре учреждений СПО уже 14 колледжей вступили в проект «Профессионалитет». В колледжах и техникумах есть все направления подготовки, кроме морского дела. Наиболее востребованные сейчас — это IT, медицина, химические технологии, туризм, сфера услуг и сельское хозяйство.

По словам Кассиной, контрольные цифры приёма увеличиваются из года в год. Так, за последние четыре года увеличение произошло более чем на 18%. В частности, в 2021 году было 15 840 бюджетных мест, а в этом году — 17 975.

Из презентации Раисы Кассиной

«Более 2 тыс. мест мы открыли для студентов, причём это только на первый курс», — отметила глава минобра региона.

Что касается вузов, то на сегодняшний день в Пермском крае 23 учреждений высшего образования. Количество бюджетных мест — 6152.

Как пояснила Кассина, обеспеченность бюджетными местами в вузах, исходя из численности выпускников 11-х классов, в 2025 году составит 74%.

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