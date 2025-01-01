В Пермском крае виновника ДТП с тремя пострадавшими приговорили к 6 годам колонии Поделиться Твитнуть

Краснокамским городским судом местный житель 1990 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Согласно материалам дела, в июле прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ 2106 в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с попутным автомобилем. После удара машина съехала с дороги на обочину, где находились три женщины. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения различной степени тяжести.

После аварии мужчина попытался покинуть место преступления, но был задержан свидетелями и передан прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права управления транспортными средствами на 5 лет и 10 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму, превышающую 750 тыс. руб.

Данное судебное решение ещё не вступило в законную силу.





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