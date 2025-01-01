Из-за рекламы шавермы в Перми УФАС возбудило дело Поделиться Твитнуть

Пермское управление ФАС инициировало разбирательство в связи с рекламой шавермы, размещённой на здании в Перми по ул. Революции, 50. На баннере размещена фраза «Лучшая шаверма».

В ведомстве пояснили, что действующее законодательство о рекламе накладывает ограничения на использование таких слов, как «лучший», «первый» и «номер один», без чёткого указания параметров сравнения, подкреплённых объективными данными.

В рассматриваемой рекламе отсутствовали сведения о критериях, на основе которых проводилось сравнение, и не было предоставлено объективных доказательств, подтверждающих заявленное превосходство.

В отношении компании, разместившей рекламу, УФАС возбудило дело по факту нарушения рекламного законодательства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.