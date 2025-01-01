За сутки в Прикамье выпала треть месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

фото: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Понедельник, 16 июня, завершился волной интенсивных ливней, на этот раз обрушившихся на западные районы региона. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В Кудымкаре за 12 часов выпало 30 мм осадков, что составляет более трети от месячной нормы. В Чайковском зафиксировано 24 мм, в Чёрмозе — 13 мм, в Чердыни — 12 мм, а в Березниках и Верещагино — по 8 мм. В Перми дождь начался после 20:00, и его объём будет учтён уже в статистике за 17 июня.

Кроме того, стали известны данные о количестве ночных осадков в Октябрьском, где в первой половине ночи с воскресенья на понедельник из-за мезомасштабной конвективной системы выпало 34 мм.

В итоге, за сутки сразу три метеостанции зарегистрировали более 30 мм осадков за 12 часов: ночью в Бисере и Октябрьском — по 30 мм, а днём в Кудымкаре — тоже 30 мм.

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