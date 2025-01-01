Вылет рейса из Пермь в Минск задерживается на несколько часов Причину задержки перевозчик не называет Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Согласно данным электронного табло аэропорта Большое Савино, рейс авиакомпании «Икар» в Минск 17 июня задерживается на 2,5 часа. Изначально планировалось, что самолёт отправится в 12:35 (прм), но теперь время вылета перенесено на 15:10. Соответственно, прибытие рейса из Минска, которое ожидалось в 11:30, состоится в 14:30.

Причину задержки перевозчик не называет.

В то же время все рейсы в Москву сегодня выполняются в соответствии с расписанием. Ранее в Росавиации сообщали, что утром 17 июня в четырёх аэропортах Москвы вводились временные ограничения из соображений безопасности. В настоящее время все столичные аэропорты функционируют в штатном режиме.

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