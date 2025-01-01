Суд изъял ребёнка у психически нездоровой пермячки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд принял решение об изъятии 11-летнего ребёнка у матери, страдающей психическим заболеванием. До этого мальчик на протяжении трех лет был отстранён от школьного обучения и практически не выходил из дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В службу судебных приставов Свердловского района поступил документ немедленного исполнения о передаче ребёнка в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. Данная мера была принята судом в качестве обеспечительной до рассмотрения дела о лишении матери родительских прав.

Основанием для обращения комиссии по делам несовершеннолетних в суд послужило невыполнение 56-летней женщиной своих обязанностей по воспитанию сына. Кроме того, было установлено наличие у неё психических расстройств, что представляло опасность для жизни и здоровья мальчика.

После возбуждения исполнительного производства судебные приставы в сопровождении представителей органов опеки посетили место жительства должницы. Женщина сначала пыталась создать конфликтную ситуацию и мешать работе приставов. Однако после разъяснений о месте и условиях временного проживания ребёнка, мальчик самостоятельно собрал вещи и добровольно проследовал с представителями власти в социально-реабилитационный центр. Матери было сообщено о возможности восстановления родительских прав, для чего ей необходимо доказать в суде способность обеспечить надлежащие условия для полноценной жизни и развития ребёнка.

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