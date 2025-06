В Прикамье поселковому Дому спорта присвоили имя «Урал-Грейт» Церемония состоялась в день 30-летия легендарного баскетбольного клуба Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В день 30-летия ПБК «Урал-Грейт» Дому спорта в п. Новые Ляды присвоили имя легендарного баскетбольного клуба.

Этот спортивный комплекс считается «малой родиной» «Урал-Грейта». Именно здесь прославленная команда начинала свой путь, проводя первые тренировки, товарищеские игры и традиционные обряды посвящения новобранцев в ряды «урал-грейтовцев». На этой же площадке юный Сергей Кущенко, будущий создатель чемпионского клуба, под наставничеством молодого тренера Виталия Торсунова осваивал азы баскетбола.

На торжественной церемонии присутствовали юные спортсмены из местной спортшколы, ветераны баскетбола, представители городской и поселковой администраций, тренеры и менеджеры БК «Парма».

БК «Парма»

С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель главы Перми Екатерина Мальцева и председатель городского спорткомитета Сергей Сапегин. Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко прислал поздравительную телеграмму. Под звуки легендарной композиции The Show Must Go On на здании была торжественно открыта новая вывеска — Дом спорта «Урал-Грейт».

