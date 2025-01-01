По экспорту химикатов Пермский край вошёл в ТОП-3 российских регионов Прикамье заняло второе место Поделиться Твитнуть

РЖД

Согласно сообщению пресс-службы РЖД, Пермский край занял второе место в РФ по экспорту химической продукции. За первые пять месяцев 2025 года из региона было отправлено за рубеж 276 тыс. т химических веществ.

Лидером по данному показателю является Астраханская область, экспортировавшая 314 тыс. т. На третьей позиции находится Тульская область с объёмом экспорта химикатов в 270 тыс. т.

С января по май текущего года зафиксировано увеличение объёмов экспортной отгрузки химической продукции по ж/д путям РЖД на 16,4%.

Общий объём химикатов, отправленных на экспорт за первые пять месяцев 2025 года, составил 2,3 млн т. Значительную долю в этом объёме занимают метанол (прирост 29,5%), сера (увеличение на 5,5%) и серная кислота (рост в 1,5 раза).

Основная часть экспортных поставок (1,2 млн тонн, что на 26,1% больше, чем в прошлом году) была осуществлена через портовые комплексы Северо-Западного региона (494 тыс. т), южные порты (371 тыс. т) и порты Дальнего Востока (358 тыс. т). Остальная часть, 1,1 млн т, была экспортирована через пограничные переходы.

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