В Пермском крае охотничья организация незаконно разводила диких животных Прокуратура через суд обязала прекратить эту деятельность Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуре, в Ординском округе надзорное ведомство выявило факт содержания местной организацией охотников и рыболовов медведей, кабанов и барсуков. Животные содержались в в полувольных условиях без разрешения на их содержание и разведение.

После проверки исполняющему обязанности председателя организации прокуратура внесла представления, чтобы обязать оформить необходимые документы. Однако нарушения не были устранены в полном объеме. Поэтому надзорное ведомство направило в суд направило в суд иск с требованием обязать охотничью организацию прекратить содержание и разведение диких животных.

По решению Ординского районного суда эти требования прокурора были удовлетворены. Надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

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