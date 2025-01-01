Александра Бастрыкина заинтересовала ситуация с аварийным домом в Перми Глава СК ждёт от местных следователей доклад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу, которое было возбуждено после обращения жителей Перми о нарушении их прав. Люди живут в доме, который признали аварийным ещё в 2017 году, но до сих пор не расселили.

Обращение в ведомство жители написали в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России ВКонтакте. Одна из пермячек сообщила о наущении её жилищных прав.

Выяснилось, что малообеспеченная женщина с несовершеннолетней дочерью живёт в квартире дома по улице Лядовской. В здании 1961 года постройки разрушаются конструкции, деревянные элементы прогнили, а помещения постоянно затапливает. Это привело к сырости и плесени в доме. В некоторых квартирах и подъездах уже обрушились межэтажные перекрытия.

В 2017 году дом признали аварийным, но срок расселения, установленный на 2023 год, перенесли на 2030 год. Жители опасаются полного обрушения здания, поэтому писали многочисленные обращения к властям, однако безрезультатно.

Ранее эта ситуация уже освещалась в соцсети, а глава СК поручал представить по ней доклад.

Сейчас в СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту обращения жителей. Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

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