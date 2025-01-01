Александра Бастрыкина заинтересовала ситуация с аварийным домом в Перми
Глава СК ждёт от местных следователей доклад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу, которое было возбуждено после обращения жителей Перми о нарушении их прав. Люди живут в доме, который признали аварийным ещё в 2017 году, но до сих пор не расселили.
Обращение в ведомство жители написали в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России ВКонтакте. Одна из пермячек сообщила о наущении её жилищных прав.
Выяснилось, что малообеспеченная женщина с несовершеннолетней дочерью живёт в квартире дома по улице Лядовской. В здании 1961 года постройки разрушаются конструкции, деревянные элементы прогнили, а помещения постоянно затапливает. Это привело к сырости и плесени в доме. В некоторых квартирах и подъездах уже обрушились межэтажные перекрытия.
В 2017 году дом признали аварийным, но срок расселения, установленный на 2023 год, перенесли на 2030 год. Жители опасаются полного обрушения здания, поэтому писали многочисленные обращения к властям, однако безрезультатно.
Ранее эта ситуация уже освещалась в соцсети, а глава СК поручал представить по ней доклад.
Сейчас в СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту обращения жителей. Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
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