Прикамские ветераны отправились в речной круиз до Казани Это уже вторая поездка участников боевых действий в Татарстан Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В понедельник, 16 июня, теплоход «Александр Фадеев» отправился с Речного вокзала в Перми в круиз до Казани. В путешествие на борту водного судна поехали ветераны СВО, боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, члены их семей, а также представители Совета ветеранов, активисты фонда «Защитники Отечества» и ветеранского движения.

На теплоходе участников ждут мероприятия для социальной адаптации. Также запланированы спортивные соревнования, творческие встречи, лекции и культурные вечера. Когда пермяки прибудут в Татарстан, для них проведут экскурсию по достопримечательностям. Также они встретятся в Казани с коллегами из Общественной организации ветеранов (пенсионеров), рассказал в своём телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

В этом году ветераны уже ездили в Елабугу на встречу активистов, которые занимаются воспитательной работой среди молодёжи и популяризацией патриотизма.

Поездка организована при поддержке губернатора Пермского края.

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