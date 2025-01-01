В Перми на Парковом случилась массовая потасовка Очевидцы утверждают, что слышали стрельбу Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канал "ЧП-Пермь"

В краевой столице на проспекте Парковом произошла массовая потасовка. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь». Запись сделали жители домов, окна которых выходят на проспект.

По словам очевидцев, был слышен выстрел на проспекте Парковом, однако из-за чего случился конфликт, неизвестно. Утверждается, что в потасовке приняли участие около 10 мужчин.

На видео запечатлены кадры, как две машины, попавшие в ДТП, стоят рядом друг с другом. Между мужчинами из автомобилей случился конфликт, а жители соседних домов услышали звуки выстрелов.

По данным СМИ, на место происшествия уже приехала полиция. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не было.

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