Глава СКР затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми Речь идёт о здании по ул. Лядовской Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В аккаунте СК России ВКонтакте пермячка оставила комментарий о нарушении её жилищных прав. Женщина живёт в квартире дома на ул. Лядовской вместе с несовершеннолетней дочерью. Здание построено в 1961 году, сейчас оно непригодно для жилья — в нём разрушаются конструкции, гниют деревянные элементы, помещения, где есть сырость и плесень, затапливаются. Кроме того, в некоторых квартирах и подъездах обрушились межэтажные перекрытия.





В 2017 году дом признали аварийным и планировали расселить жильцов к 2023 году. Однако срок был перенесён на 2030 год. Жильцы опасаются обрушения дома, поэтому неоднократно оставляли обращения, но они не принесли результатов.





В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.





Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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