В Перми начали чистить фасады административных зданий С домов убирают граффити, пыль и грязь Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как рассказали в пресс-службе мэрии Перми, подрядные организации приступили к очистке фасадов административных зданий. При этом, после введения новых требований в Правила благоустройства, дома очищают не только от граффити, но и от пыли и грязи.

На сегодняшний день уже приведены в порядок здания по ул. Ленина, 23, 25, 27, 36, ул. Мира, 15, ул. Горького, 18, ул. Пермской, 82 и ул. Сибирской, 15 и 27.

В краевой столице сейчас реализуется масштабный проект «Пермь в порядке», направленный на улучшение городской среды и повышение качества жизни. Также он призван сформировать позитивный имидж города. Для этого в столице региона проводятся субботники и облагораживается городская среда.

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