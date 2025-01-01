Алёна Бронникова
Пермские вузы заняли высокие строчки рейтингов по трудоустройству выпускников
Рейтинги формировались по восьми направлениям подготовки
Минтруд РФ опубликовал на портале «Работа России» рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов, составленные по разным направлениям подготовки с учётом количества устроившихся на работу и уровня их зарплаты. Ведомство планирует обновлять их каждый год до 1 апреля.
Всего сформирован 81 список на основе данных государственных информационных систем. Рейтинги вузов составлены по восьми направлениям подготовки (гуманитарные науки, здравоохранение и медицинские науки, инженерное дело, технологии и технические науки, искусство и культура, математические и естественные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки). В разделе «Гуманитарные науки» выделены вузы по направлению «Физкультура и спорт».
В каждом направлении составлено ещё по четыре списка: по уровням образования и по численности выпускников (выше и ниже медианной численности выпускников в потоке).
Вузы ранжированы в рейтингах по сводному индексу, сформированному на основе двух показателей: доли трудоустройства выпускников и медианной зарплаты выпускников на второй год после окончания вуза. Абсолютные цифры зарплат и количества трудоустроенных в рейтингах не указаны.
Всего в рейтинги вошли 1018 российских вузов. Из них 17 прикамских учреждений и филиалов, большинство из которых показали средние результаты.
ПНИПУ по трудоустройству выпускников, обучавшихся по направлению гуманитарных наук, занял 23 строчку в рейтинге с численностью выпускников больше медианного значения по уровню «бакалавриат/специалитет» (из 51) и 20 строчку — с численностью меньше медианного значения по уровню «магистратура» (из 52). По направлению «технические науки» бакалавриат/специалитет — 28 строчку из 83 (больше медианы), 31-ю из 87 (меньше медианы), магистратура — 34-ю из 66 (больше медианы). По направлению «науки об обществе» бакалавриат/специалитет — 44 место из 74 (больше медианы), магистратура — 3-е из 82 (меньше медианы). По направлению «естественные науки» меньше медианы — 37 место из 71 (бакалавриат/специалитет) и 47 из 55 (магистратура).
Филиалы ПНИПУ оказались в середине списка вузов по техническим наукам (бакалавриат/специалитет), с численностью выпускников ниже медианного значения. Лысьвенский филиал — 31 место, Чайковский — 34, Березниковский — 47 из 87.
ПГНИУ среди выпускников, окончивших обучение гуманитарным наукам, с численностью больше медианного значения — 38 место (бакалавриат/специалитет), 27 из 46 (магистратура). По естественным наукам — 44 из 72 мест (бакалавриат/специалитет), 32 из 55 (магистратура). По наукам об обществе — 41 строчку (бакалавриат/специалитет), 49 из 80 строчку (магистратура). По техническим наукам, с численностью меньше медианы — 8 строчку (бакалавриат/специалитет) и 32 из 76 (магистратура). По культуре — 29 из 34 (больше медианы, магистратура), по медицинским наукам — 20 из 38 (меньше медианы, бакалавриат/специалитет), по педагогическим — 37 из 62 (меньше медианы, бакалавриат/специалитет).
ПГАТУ среди выпускников бакалавриата и специалитета оказался в десятке лучших по сельскохозяйственным наукам — 7 место из 33, по техническим наукам — 55 из 83 (с численностью выпускников больше медианного значения), по естественным наукам — 37 место, по наукам об обществе — 50 из 97 (меньше медианы). Среди выпускников магистратуры по сельскому хозяйству — 22 из 35 (больше медианы), по техническим наукам — 51 из 76, по наукам об обществе — 30 из 82 (меньше медианы).
Выпускники ПГИК вывели вуз на 21 место из 46 по направлению обучения «культура» бакалавариата и специалитета и 19 по магистратуре с численностью больше медианного значения. Также среди бакалавриата и специалитета по гуманитарным наукам вуз занял 58 место из 63, по наукам об обществе — 47 (меньше медианы).
ПГГПУ по направлению педагогических наук с численностью выпускников больше медианного значения занял 22 строчку из 45 (бакалавриат/специалитет) и 17 из 41 (магистратура). С численностью меньше медианы — по гуманитарным наукам 54-ю (бакалавриат/специалитет), по техническим наукам — 48-ю.
Пермский филиал НИУ ВШЭ оказался в числе лидеров в рейтингах по техническим наукам — 2 место (бакалавриат/специалитет с численностью выпускников меньше медианного значения), по гуманитарным — 4 место (магистратура), но 49 строчку по уровню бакалавриата/специалитета. По трудоустройству выпускников, получивших образование по направлению «науки об обществе» с численностью больше медианного значения — 22-ю (бакалавриат/специалитет), а также 26-ю среди выпускников магистратуры.
ПГМУ по уровню образования бакалавриат/специалитет оказался на 12 месте из 28 по направлению медицинских наук с численностью выпускников больше медианного значения и на 37 месте по наукам об обществе с численностью меньше медианного значения. По уровню образования магистратура/ординатура — на 26 из 44 с численностью больше медианы.
ПГФА среди выпускников, окончивших образование по уровню специалитета и бакалавриата, заняла 16 место по медицинским наукам и 35-е по техническим наукам, а также по уровню магистратуры/ординатуры — 42 из 55 (меньше медианы).
Чайковская государственная академия физической культуры и спорта заняла 8 из 12 строчек по спортивному направлению подготовки бакалавриата и специалитета и 7 из 13 среди выпускников, окончивших магистратуру (больше медианы), по педагогическим наукам бакалавриата и специалитета — 50 место (среди организаций с численностью выпускников меньше медианного значения).
Пермский институт РЭУ им. Г.В. Плеханова оказался на 45 из 82 мест среди выпускников магистратуры по наукам об обществе и на 56 — бакалавриат/специалитет, по техническим наукам — 61 из 87 (меньше медианы).
Кроме того, в рейтингах вузов с численностью выпускников меньше медианного значения, получивших образование по уровню бакалавриат/специалитет среди направлений технических наук оказались Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (в Пермском крае) — 25 место, Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта — 60 место. Среди наук об обществе — Западно-Уральский институт экономики и права (Пермский край) — 72 место и Пермский филиал РАНХиГС — 74 место.
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