Алёна Бронникова Пермские вузы заняли высокие строчки рейтингов по трудоустройству выпускников Рейтинги формировались по восьми направлениям подготовки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минтруд РФ опубликовал на портале «Работа России» рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов, составленные по разным направлениям подготовки с учётом количества устроившихся на работу и уровня их зарплаты. Ведомство планирует обновлять их каждый год до 1 апреля.

Всего сформирован 81 список на основе данных государственных информационных систем. Рейтинги вузов составлены по восьми направлениям подготовки (гуманитарные науки, здравоохранение и медицинские науки, инженерное дело, технологии и технические науки, искусство и культура, математические и естественные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки). В разделе «Гуманитарные науки» выделены вузы по направлению «Физкультура и спорт».

В каждом направлении составлено ещё по четыре списка: по уровням образования и по численности выпускников (выше и ниже медианной численности выпускников в потоке).

Вузы ранжированы в рейтингах по сводному индексу, сформированному на основе двух показателей: доли трудоустройства выпускников и медианной зарплаты выпускников на второй год после окончания вуза. Абсолютные цифры зарплат и количества трудоустроенных в рейтингах не указаны.

Всего в рейтинги вошли 1018 российских вузов. Из них 17 прикамских учреждений и филиалов, большинство из которых показали средние результаты.

ПНИПУ по трудоустройству выпускников, обучавшихся по направлению гуманитарных наук, занял 23 строчку в рейтинге с численностью выпускников больше медианного значения по уровню «бакалавриат/специалитет» (из 51) и 20 строчку — с численностью меньше медианного значения по уровню «магистратура» (из 52). По направлению «технические науки» бакалавриат/специалитет — 28 строчку из 83 (больше медианы), 31-ю из 87 (меньше медианы), магистратура — 34-ю из 66 (больше медианы). По направлению «науки об обществе» бакалавриат/специалитет — 44 место из 74 (больше медианы), магистратура — 3-е из 82 (меньше медианы). По направлению «естественные науки» меньше медианы — 37 место из 71 (бакалавриат/специалитет) и 47 из 55 (магистратура).

Филиалы ПНИПУ оказались в середине списка вузов по техническим наукам (бакалавриат/специалитет), с численностью выпускников ниже медианного значения. Лысьвенский филиал — 31 место, Чайковский — 34, Березниковский — 47 из 87.

ПГНИУ среди выпускников, окончивших обучение гуманитарным наукам, с численностью больше медианного значения — 38 место (бакалавриат/специалитет), 27 из 46 (магистратура). По естественным наукам — 44 из 72 мест (бакалавриат/специалитет), 32 из 55 (магистратура). По наукам об обществе — 41 строчку (бакалавриат/специалитет), 49 из 80 строчку (магистратура). По техническим наукам, с численностью меньше медианы — 8 строчку (бакалавриат/специалитет) и 32 из 76 (магистратура). По культуре — 29 из 34 (больше медианы, магистратура), по медицинским наукам — 20 из 38 (меньше медианы, бакалавриат/специалитет), по педагогическим — 37 из 62 (меньше медианы, бакалавриат/специалитет).

ПГАТУ среди выпускников бакалавриата и специалитета оказался в десятке лучших по сельскохозяйственным наукам — 7 место из 33, по техническим наукам — 55 из 83 (с численностью выпускников больше медианного значения), по естественным наукам — 37 место, по наукам об обществе — 50 из 97 (меньше медианы). Среди выпускников магистратуры по сельскому хозяйству — 22 из 35 (больше медианы), по техническим наукам — 51 из 76, по наукам об обществе — 30 из 82 (меньше медианы).

Выпускники ПГИК вывели вуз на 21 место из 46 по направлению обучения «культура» бакалавариата и специалитета и 19 по магистратуре с численностью больше медианного значения. Также среди бакалавриата и специалитета по гуманитарным наукам вуз занял 58 место из 63, по наукам об обществе — 47 (меньше медианы).

ПГГПУ по направлению педагогических наук с численностью выпускников больше медианного значения занял 22 строчку из 45 (бакалавриат/специалитет) и 17 из 41 (магистратура). С численностью меньше медианы — по гуманитарным наукам 54-ю (бакалавриат/специалитет), по техническим наукам — 48-ю.

Пермский филиал НИУ ВШЭ оказался в числе лидеров в рейтингах по техническим наукам — 2 место (бакалавриат/специалитет с численностью выпускников меньше медианного значения), по гуманитарным — 4 место (магистратура), но 49 строчку по уровню бакалавриата/специалитета. По трудоустройству выпускников, получивших образование по направлению «науки об обществе» с численностью больше медианного значения — 22-ю (бакалавриат/специалитет), а также 26-ю среди выпускников магистратуры.

ПГМУ по уровню образования бакалавриат/специалитет оказался на 12 месте из 28 по направлению медицинских наук с численностью выпускников больше медианного значения и на 37 месте по наукам об обществе с численностью меньше медианного значения. По уровню образования магистратура/ординатура — на 26 из 44 с численностью больше медианы.

ПГФА среди выпускников, окончивших образование по уровню специалитета и бакалавриата, заняла 16 место по медицинским наукам и 35-е по техническим наукам, а также по уровню магистратуры/ординатуры — 42 из 55 (меньше медианы).

Чайковская государственная академия физической культуры и спорта заняла 8 из 12 строчек по спортивному направлению подготовки бакалавриата и специалитета и 7 из 13 среди выпускников, окончивших магистратуру (больше медианы), по педагогическим наукам бакалавриата и специалитета — 50 место (среди организаций с численностью выпускников меньше медианного значения).

Пермский институт РЭУ им. Г.В. Плеханова оказался на 45 из 82 мест среди выпускников магистратуры по наукам об обществе и на 56 — бакалавриат/специалитет, по техническим наукам — 61 из 87 (меньше медианы).

Кроме того, в рейтингах вузов с численностью выпускников меньше медианного значения, получивших образование по уровню бакалавриат/специалитет среди направлений технических наук оказались Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (в Пермском крае) — 25 место, Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта — 60 место. Среди наук об обществе — Западно-Уральский институт экономики и права (Пермский край) — 72 место и Пермский филиал РАНХиГС — 74 место.

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