Путешественник Олег Чегодаев переплывает на каяке через Пермский край
Известный путешественник Олег Чегодаев пересекает Пермский край на каяке, пишет perm.aif.ru.
Старт «Уральской одиссеи Чегодаева» был дан 16 апреля от истоков р. Белой, расположенной в Башкортостане. В планах путешественника — преодолеть путь до Северного Ледовитого океана на гребной лодке в течение 4-5 месяцев.
В настоящее время Олег Чегодаев проплывает по Пермскому краю, по рекам Чусовой и Каме, а теперь его маршрут пролегает по р. Вишере. В Красновишерске, самом северном городе в регионе, он сделал остановку на пару дней.
«Чусовая — это, конечно, скалы, это история горнозаводская, железных караванов. Кама — какие-то невероятные просторы, Камское море. Совершенно по-другому всё. Вишера — таёжная река, это уже высокие горы. Впереди меня ждут Тулымский камень, высшая точка Пермского края. Скучать не приходится, очень красиво и нелегко», — поделился Олег Чегодаев своими впечатлениями.
Путешественник посетил ботанический сад Вишерского заповедника и планирует пройти по популярным туристическим тропам. 16 июня в 18:00 в Музее природы состоится встреча с Чегодаевым, где он пообщается с местными жителями и расскажет о дальнейших планах.
Напомним, в 2021 году Олег Чегодаев уже посещал Урал. За несколько месяцев он в одиночку преодолел Уральский хребет.
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