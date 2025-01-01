Путешественник Олег Чегодаев переплывает на каяке через Пермский край Поделиться Твитнуть

фото из telegram-канала Олега Чегодаева

Известный путешественник Олег Чегодаев пересекает Пермский край на каяке, пишет perm.aif.ru.

Старт «Уральской одиссеи Чегодаева» был дан 16 апреля от истоков р. Белой, расположенной в Башкортостане. В планах путешественника — преодолеть путь до Северного Ледовитого океана на гребной лодке в течение 4-5 месяцев.

В настоящее время Олег Чегодаев проплывает по Пермскому краю, по рекам Чусовой и Каме, а теперь его маршрут пролегает по р. Вишере. В Красновишерске, самом северном городе в регионе, он сделал остановку на пару дней.

«Чусовая — это, конечно, скалы, это история горнозаводская, железных караванов. Кама — какие-то невероятные просторы, Камское море. Совершенно по-другому всё. Вишера — таёжная река, это уже высокие горы. Впереди меня ждут Тулымский камень, высшая точка Пермского края. Скучать не приходится, очень красиво и нелегко», — поделился Олег Чегодаев своими впечатлениями.

Путешественник посетил ботанический сад Вишерского заповедника и планирует пройти по популярным туристическим тропам. 16 июня в 18:00 в Музее природы состоится встреча с Чегодаевым, где он пообщается с местными жителями и расскажет о дальнейших планах.

Напомним, в 2021 году Олег Чегодаев уже посещал Урал. За несколько месяцев он в одиночку преодолел Уральский хребет.

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