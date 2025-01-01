Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Перми за «тепловые» долги Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Специалисты Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю при содействии специалистов Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» арестовали автомобиль «Ниссан» жителя Перми, который задолжал за тепло и горячую воду.

Транспортное средство эвакуировали на спецстоянку. Владелец сможет вернуть его только после полного погашения задолженности, включая оплату пени. Ему также придётся компенсировать расходы на эвакуацию, хранение и внести исполнительский сбор.

«В этом году значительно выросло количество арестов транспортных средств благодаря новым способам выявления автомобилей должников на улицах и на парковках около жилых домов и торговых центров. Рейды проводятся еженедельно во всех городах присутствия «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае: Перми, Березниках, Краснокамске, Чайковском и Лысьве. Мы рекомендуем клиентам убедиться в отсутствии долга, особенно перед поездкой в отпуск или на дачу», — отмечает Евсей Петров, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В 2025 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает совместную работу с ГУФССП в рамках информационной кампании «В тёплое будущее — без долгов!». В ходе акции жителям региона предоставляется максимум информации о возможности погашения долгов.

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