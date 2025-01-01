В Прикамье скончался заслуженный ветеран компании «Уралкалий» Феликсу Халину было 84 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

11 июня на 85-м году скончался Феликс Фролович Халин, посвятивший более сорока лет работе в ОАО «Уралкалий», об этом с прискорбием сообщили в пресс-службе компании и выразили соболезнования родным и близким.

Карьера Феликса Халина началась в 1961 году с должности горнорабочего, а завершилась на посту заместителя главного инженера по горным работам БКК-1. С 1978 года он занимал должность заместителя главного инженера по технике безопасности, а с 1985 года — пост заместителя директора по общим вопросам на БКПРУ-2.

За годы работы Феликс Фролович был отмечен знаками Шахтёрской славы II и III степеней, многочисленными почётными грамотами от подразделения и ОАО «Уралкалий». Ему была вручена медаль «Ветеран труда», а также неоднократно вручались благодарственные письма.

«Это был отзывчивый, добропорядочный, добросовестный работник, готовый в любой момент прийти на помощь. Хорошо знал свою работу и передавал свои знания молодому поколению. Светлая память о Феликсе Фроловиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении компании.

Церемония прощания состоится 17 июня 2025 года в 12:30 в прощальном зале «Гранд Ритуал» на городском кладбище Березников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.