Стало известно время трансляции основной программы Дягилевского фестиваля Зрители смогут увидеть перформансы, концерты и спектакли Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

С 16 по 20 июня для всех любителей театра будут организованы прямые трансляции событий основной программы Дягилевского фестивая. Они пройдут в онлайн-кинотеатре Okko, на цифровом ТВ Дом.ру, в соцсетях, на RUTUBE фестиваля и в Фестивальном клубе филармонии «Триумф». Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь. Всё реально!».

Сегодня, 16 июня, зрители смогут увидеть трансляцию оперы «Самсон и Далила» (16+). Она состоится в 19:00 по местному времени. Сам показ пройдёт в фестивальном клубе филармонии «Триумф» (ул. Советская, 1). Вход туда свободный.

В этот же день в 23:00 зрители смогут увидеть перформанс Петра Главатских «Прибытие корабля» (16+). Трансляция пройдёт в соцсетях фестиваля.

Во вторник, 17 июня, в 18:00 по коллектив musicAeterna Brass представит свой проект «Бах и джаз» (6+). Ансамбль медных духовых инструментов под руководством трубача Павла Курдакова исполнит музыку Баха и джаз в оригинальных переложениях. Посмотреть можно на цифровом ТВ Дом.ру и соцсетях фестиваля.

Позже, в 21:00, Московский ансамбль современной музыки исполнит произведения трех классиков западного авангарда, связанные со стихией инструментального театра, Апергиса, Крама и Ржевски (12+). Трансляция будет доступна в соцсетях фестиваля.

На следующий день в 19:00 по мск всех зрителей ждёт премьера этого года — танцевальный спектакль «Стыд» (18+). В главной роли будет прима-балерина Дарья Павленко. Спектакль представит танцевальная труппа musicAeterna Dance. Трансляция пройдёт в соцсетях фестиваля.

В четверг в 18:00 и в 23:30 по мск зрителей ждут «Король Лир» (18+) и Перформанс Софии Хилл (18+).

Шекспировского «Короля Лира» покажет Новокуйбышевский театр «Грань». Это возобновление спектакля, который в 2018 году получил четыре номинации на «Золотую маску», став лауреатом одной из них.

Перформанс ведущей актрисы театра «Аттис» в Дельфах и резидента Дягилевского фестиваля Софии Хилл «Макбет в чужой земле» состоится из оригинальных киносцен на материале знаменитой трагедии Шекспира.

«Короля Лира» можно посмотреть в соцсетях фестиваля, а перформанс Софии Хилл в онлайн-кинотеатре Okko и соцсетях фестиваля.

Ещё один концерт зрители смогут увидеть 20 июня в 23:30. Выдающийся мастер игры на классической арабской лютне (уде) Насир Шамма из Ирака даст сольный концерт с программой из собственных сочинений (16+). Трансляция будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko и соцсетях фестиваля.

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