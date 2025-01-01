Пермяк лишился 3 млн рублей, поверив дипфейк-видеозвонку от гендиректора крупного предприятия Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Схемы телефонного мошенничества остаются неизменными, однако инструментарий злоумышленников эволюционирует. С появлением нейросетей мошенники всё чаще используют их для обмана граждан. Так, например, 61-летний житель Перми получил в мессенджере видеозвонок. Звонивший оказался похож на генерального директора крупного предприятия города, где пенсионер ранее работал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Лже-руководитель предупредил, что пенсионеру позвонит «человек из Москвы». Вскоре пермяку поступил звонок от мужчины, назвавшегося сотрудником ФСБ. Он сообщил, что работники предприятия подозреваются в финансировании украинской армии, а также о предотвращении попытки перевода денег с банковской карты пенсионера на эти цели.

Затем с мужчиной связалась женщина, также представившаяся сотрудником ФСБ, и убедила его перевести все средства на «защищённый счёт».

Следуя указаниям мошенников, обманутый пенсионер продал свой автомобиль «Лада XRAY» и перевёл вырученные средства, а также все свои сбережения на указанные аферистами счета.

В итоге мужчина потерял более 3 млн руб. Поняв, что стал жертвой мошенничества, он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся расследование.

Чтобы не стать жертвой обмана с использованием дипфейков, рекомендуется избегать голосовых и видеозвонков с незнакомыми людьми, а также ограничить публикацию собственных видео- и аудиозаписей в открытом доступе. Важно тщательно проверять входящие звонки и сообщения, даже если голос или лицо собеседника кажется знакомым.

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