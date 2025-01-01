В Кунгуре местного жителя осудили за незаконное хранение оружия Поделиться Твитнуть

В Кунгуре (Пермский край) завершилось судебное разбирательство в отношении 67-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в незаконном обороте оружия, что квалифицируется ч. 1 ст. 222 УК РФ. Речь идёт о незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении, транспортировке или ношении оружия, его основных частей, а также боеприпасов.

В ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции в феврале этого года, у мужчины был обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья 16 калибра, а также патронташ с использованными гильзами.

Согласно заключению экспертизы, изъятое оружие представляет собой самодельное огнестрельное гладкоствольное оружие, изготовленное с использованием деталей охотничьего ружья «ИЖ ЗК», и находится в рабочем состоянии, то есть пригодно для стрельбы.

Следствие установило, что данное оружие было передано обвиняемому в 2013 году его близким родственником, который к настоящему времени скончался. Обвиняемый знал о своей обязанности сдать оружие в соответствующие органы, однако пренебрёг этим и продолжал незаконно хранить его у себя дома, не имея на то законных оснований.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд вынес решение о признании мужчины виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.