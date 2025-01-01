Проект реставрации лаборатории Пермского университета прошёл госэкспертизу Здание находится на улице Генкеля, 4 Поделиться Твитнуть

Фото: Инспекция по охране ОКН Пермского края

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования здания лаборатории при Пермском госуниверситете (ул. Генкеля, 4). Об этом сообщается на портале Единого госреестра заключений.

Здание площадью 930,9 кв. м входит в состав корпуса Естественно-научного института и является объектом культурного наследия регионального значения «Корпус естественнонаучного института, где работали учёные ПГУ».

В здании пройдут работы по капремонту. В частности, планируется демонтировать пристрой из металлоконструкций со стороны двора и внутренних перегородок позднего периода. Также будут отремонтированы кирпичная кладка и кровля здания, оконные и дверные проёмы и т.д.

Подряд выполнит компания «Рестарт».

Двухэтажное кирпичное здание с цокольным этажом было построено в 1910-е годы, а в течение пяти лет, с 1916 по 1921 год, в нём были квартиры преподавателей Пермского университета. В ноябре 1921 года в здании был открыт биологический научно-исследовательский университет.

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