За неделю в Перми в ДТП 17 человек травмированы и один погиб Выявлено 28 пьяных водителей Поделиться Твитнуть

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С 9 по 15 июня 2025 года в Перми зафиксировано 16 ДТП, в которых 17 человек получили ранения различной степени тяжести, включая двух несовершеннолетних, и один человек погиб. Об этом сообщили в городской ГАИ.

За неделю выявлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, семеро из них повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Зафиксировано 22 случая управления транспортным средством без водительского удостоверения. Отмечено 13 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. В 45 случаях водители не уступили дорогу пешеходам. Пешеходами было совершено 29 нарушений правил дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города с настоятельной просьбой соблюдать правила дорожного движения, проявлять заботу о собственной безопасности и безопасности окружающих на дороге.

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