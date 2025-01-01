В Пермском крае 8,7% жителей живут за чертой бедности Регион занял 47 место в рейтинге по доходам населения Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по доходам населения в 2024 году. По этому показателю Пермский край занял 47 место.

Согласно данным рейтинга, доля населения Прикамья, которое находится за чертой бедности, в прошлом году снизилась на 1,1 процентного пункта, достигнув 8,7%.

В лидерах рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, где отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 3,94 пункта, а также Ненецкий автономный округ (3,74) и Чукотка (3,21). В пятерке лидеров также Магаданская область (3,04) и Москва (3,03).

Самые низкие показатели — в Ингушетии (1,13), Карачаево-Черкесии (1,21) и Туве (1,26). При этом в Ингушетии 25,6% населения живут за чертой бедности.

Основным показателем, по которому ранжировались регионы, стало отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ. Дополнительными показателями стали доля населения за чертой бедности за 2024 год (то есть доходы ниже прожиточного минимума в регионе), а также годовая динамика доли населения за чертой бедности. Рейтинг был подготовлен на основе данных Росстата.

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