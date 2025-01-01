Алёна Бронникова В Перми отреставрируют фасады и интерьеры храма-часовни на Комсомольском проспекте Работы должны быть выполнены до конца 2027 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края утвердила охранное обязательство собственника памятника истории и культуры «Часовня и славянская школа Св. Стефана Великопермского», расположенного на Комсомольском проспекте, 18. Документ размещён на сайте ведомства.

В приказе говорится, что до 30 ноября 2027года в здании следует выполнить устройство отмостки на восточном фасаде. Также должны быть отреставрированы фасады и интерьеры. Обязательство было утверждено 28 мая. В течение 12 месяцев собственник также должен установить на здании табличку с информацией об объекте культурного наследия.

Документом также устанавливаются условия доступа к объекту. Мужчины, за исключением священнослужителей и насельников монастырей, допускаются в храм без головных уборов, женщины — в головных уборах, пройти в алтарь, на солею, клирос, колокольню, за свечной ящик разрешается по согласованию с религиозной организацией. На территории не допускаются курение, сквернословие, распитие алкогольных напитков, использование без согласования видео- и аудиотехники, парковка в неустановленном месте, выгул домашних животных и не согласованные занятия спортом.

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