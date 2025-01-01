Алёна Бронникова
В Перми отреставрируют фасады и интерьеры храма-часовни на Комсомольском проспекте
Работы должны быть выполнены до конца 2027 года
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края утвердила охранное обязательство собственника памятника истории и культуры «Часовня и славянская школа Св. Стефана Великопермского», расположенного на Комсомольском проспекте, 18. Документ размещён на сайте ведомства.
В приказе говорится, что до 30 ноября 2027года в здании следует выполнить устройство отмостки на восточном фасаде. Также должны быть отреставрированы фасады и интерьеры. Обязательство было утверждено 28 мая. В течение 12 месяцев собственник также должен установить на здании табличку с информацией об объекте культурного наследия.
Документом также устанавливаются условия доступа к объекту. Мужчины, за исключением священнослужителей и насельников монастырей, допускаются в храм без головных уборов, женщины — в головных уборах, пройти в алтарь, на солею, клирос, колокольню, за свечной ящик разрешается по согласованию с религиозной организацией. На территории не допускаются курение, сквернословие, распитие алкогольных напитков, использование без согласования видео- и аудиотехники, парковка в неустановленном месте, выгул домашних животных и не согласованные занятия спортом.
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