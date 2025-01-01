На участке улицы Леонова в Перми заменили бордюрные камни Реконструкцию отрезка дороги завершат в 2025 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Перми проводится реконструкция участка ул. Леонова между улицами Рязанской и Свиязева. Протяжённость отрезка — 780 м.

Константин Долгановский

Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, на данный момент подрядной организацией уже выполнены работы по удалению старого асфальтового покрытия, произведена укладка выравнивающего слоя асфальта, а также заменены бордюрные камни.

В ближайших планах восстановление пешеходной зоны, финишное покрытие дорожного полотна асфальтом, монтаж современных дорожных указателей и нанесение дорожной разметки.

Завершение всех работ запланировано до конца строительного сезона 2025 года.

В ведомстве напомнили, что по ул. Леонова проходит пять маршрутов общественного транспорта. Дорога соединяет м/р Нагорный с другими частями Индустриального района, обеспечивает транспортную доступность с социально значимыми учреждениями: детсадами, школами и детской поликлиникой №5, оказывающей медицинскую помощь более 37 тыс. пациентов.

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