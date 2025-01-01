В Перми мать и дочь отсудили 130 тысяч рублей за полученные в ДТП травмы Водитель сбил двух женщин на дороге Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Судебные приставы Перми взыскали 130 тыс. руб. с виновника ДТП, который сбил двух пешеходов в Кировском районе. Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе, когда мать и дочь переходили дорогу.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, в результате аварии молодая девушка получила травмы лица и зубов. Всё это стало для неё источником глубоких переживаний, связанных с потенциальным ущербом для личной жизни. Мать девушки также пострадала. Долгое время она не могла нормально передвигаться и вести привычный образ жизни.

Пострадавшие подали иск в суд, по решению которого с виновника ДТП взыскали 80 и 50 тыс. руб. соответственно в качестве компенсации морального вреда.

Приставы уведомили водителя о решении суда. Однако он не выплатил добровольно эти суммы. Тогда приставы арестовали его банковские счета и обратили взыскание на получаемую им зарплату по двум официальным местам работы.

В итоге задолженность была взыскана в полном объёме: 130 тыс. руб. компенсации морального вреда выплачены пострадавшим.

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