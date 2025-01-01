За антисанитарию в Перми закрыли кафе узбекской кухни Деятельность точки общепита приостановлена на 30 суток Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные исполнители временно прекратили работу кафе узбекской кухни. Заведение было закрыто на месяц из-за серьёзных нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Ранее проверка выявила 15 нарушений санитарно-эпидемиологических правил в кафе «Узбекская кухня Шаурма» (ул. Славянова, 2а). Индивидуальный предприниматель, владелец заведения, не обеспечил соблюдение необходимых стандартов. В частности, производственные процессы не были организованы должным образом: все этапы, от приёмки и хранения продуктов до приготовления, мытья посуды и обслуживания клиентов, осуществлялись в одном помещении. Помимо этого, в кафе не соблюдались правила хранения личных вещей сотрудников, использовалась вода неизвестного происхождения, не хватало необходимого оборудования, отсутствовал туалет для персонала, не проводился производственный контроль, а продукты хранились без маркировки.

Учитывая, что обнаруженные нарушения представляли опасность для здоровья посетителей, суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ, и постановил приостановить деятельность кафе на 30 дней.

Приставы опечатали двери кафе. В течение всего срока приостановки деятельности будут проводиться проверки целостности печатей.

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