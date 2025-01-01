Грозовой фронт обесточил значительную часть Пермского МО Восстановительные работы были в целом завершены к вечеру воскресенья Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Евгением Кустовым

Грозовой фронт в ночь на 15 июня вызвал в Пермском муниципальном округе серьёзные нарушения в работе электросетей: зафиксированы многочисленные разрывы электролиний и аварии на трансформаторах. В результате значительная часть округа осталась без света и водоснабжения.

Как рассказали в администрации округа, к середине дня 15 июня энергетики восстановили подачу электричества в большинстве населённых пунктов, однако из-за серьёзности повреждений ремонтные работы потребовали дополнительного времени. Тем не менее, к концу воскресенья все неполадки в основном были устранены.

Окружные власти также выступили с предупреждением: «При обнаружении оборванного провода ни в коем случае не приближайтесь к нему! Незамедлительно сообщите о случившемся по номеру 112 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел.: 296-44-72, 296-44-73 и 296-41-62».

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