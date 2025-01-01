Прокуратура в Прикамье помогла поставщику тепла взыскать с должников 3,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате действий прокуратуры была ликвидирована задолженность в размере более 3,3 млн руб. перед компанией, поставляющей ресурс, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверка, проведённая Очёрской прокуратурой в Прикамье, установила, что ряд организаций, включая Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева, Павловский дом культуры, Очёрскую среднюю школу № 2 и Очёрскую центральную районную больницу, имели непогашенные долги на общую сумму более 3,3 млн руб. за потреблённое тепло.

После прокурорской проверки руководителям этих учреждений были направлены представления с требованием устранить нарушения.

После рассмотрения представлений прокуратуры задолженность перед поставщиком ресурсов была полностью погашена указанными организациями.

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