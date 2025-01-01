В Пермском крае подростки вывели из строя 11 железнодорожных светофоров
В дежурную часть Пермского линейного отдела полиции на транспорте поступило сообщение о повреждении линз на проходных светофорах железнодорожной станции Чайковская.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили виновников произошедшего. Ими оказались двое 14-летних учеников местных школ, проживающих неподалёку от станции.
Представители транспортной полиции пришли к подросткам домой и провели беседу с ними и их родителями.
По словам ребят, они совершали ночную прогулку вблизи станции и, ради развлечения, устроили соревнование по метанию камней, выбрав в качестве целей светофоры.
В результате их действий было разбито 14 линз на 11 светофорах.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составили административные протоколы в отношении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Информация об инциденте была передана в учебные заведения, комиссию по делам несовершеннолетних и территориальный орган внутренних дел по месту жительства подростков.
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