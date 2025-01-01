На Усть-Яйвинском руднике в Прикамье произошло ложное срабатывание сигнализации Работа рудника возобновлена в обычном режиме Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В компании «Уралкалий» сообщили, что 16 июня в 06:51 по местному времени на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае был активирован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА).

В момент активации плана под землёй находились 105 сотрудников. Все работники были эвакуированы из шахты, их здоровью и жизни ничего не угрожает. К месту происшествия прибыли спасательные службы МЧС.

В ходе проверки установлено, что причиной инцидента стало ошибочное включение системы пожаротушения на центральной подземной электроподстанции (ЦПП). Риска для рудника и персонала нет.

Действие плана по ликвидации аварийной ситуации прекращено. Работа рудника возобновлена в обычном режиме.

Ранее в экстренных службах сообщали, что спасатели эвакуируют горняков Усть-Яйвинского рудника «Уралкалия» в Пермском крае из-за задымления​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ околоствольного двора.

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