Губернатор Пермского края выразил соболезнования семье погибшего на автозаводе под Елабугой Татарстан атаковали дроны Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В результате атаки БПЛА в Татарстане 15 июня погиб сотрудник предприятия. Ещё 13 человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Согласно его информации, обломки сбитого дрона упали на контрольно-пропускной пункт автозавода, расположенного в Елабужском районе, что и привело к гибели человека.

На месте инцидента произошло возгорание, которое было оперативно устранено специализированными службами, добавил Минниханов. Он также подчеркнул, что все компании и инфраструктурные объекты на территории республики продолжают функционировать в обычном режиме.

Слова поддержки республике в своём Telegram-канале опубликовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Татарстан, мы с вами!».

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