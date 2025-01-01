Алёна Бронникова Циклоны принесут в Пермский край осадки на две недели Волна тепла покидает регион Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Метеорологи составили прогноз погоды в Пермском крае на предстоящую неделю 16-20 июня. По информации экспертов, волна тепла покидает регион, активизируется циклоническая деятельность, которая вернёт температуру воздуха в климатические рамки и увеличит количество осадков сверх нормы.

«Циклоны будут определять погоду минимум до конца декады, но при этом не исключено, что итоговая продолжительность может составить более 10 суток. Иными словами, циклогенез, вероятно, продлится 10-15 суток. На текущий момент данные, на которые можно в общих чертах ориентироваться, заканчиваются 25 июня», — отмечают авторы проекта «Метеоролог.и.я».

В понедельник, 16 июня, на территории региона ожидаются умеренные, местами сильные дожди, грозы, град, туман. Будет облачно с прояснениями, ночью +13…+18°, днём +17…+22°. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Пермский ЦГМС объявил штормовое предупреждение в течение суток.

Во вторник, 17 июня, будет облачно с прояснениями, умеренные и небольшие дожди, в отдельных районах грозы, ночью +11…+16°, днём +17…+22°. По прогнозу, 18 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью +8…+13°, на севере до +4°, днём +17…+22°.

Существенных изменений 19 июня не ожидается: переменная облачность, на юге облачно, умеренный дождь, в отдельных районах гроза, на севере преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +8…+13°, на севере до +5°, днём +19…+24°. 20 июня — облачно с прояснениями, умеренный, местами небольшой дождь, ночью +10…+15°, днём +17…+23°. В выходные дожди продолжатся, температурный фон останется на том же уровне.

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