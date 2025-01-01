Алёна Бронникова Ночью 15 июня в Перми прошёл самый сильный за последние четыре года ливень На метеостанции города выпало 36 мм осадков Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Ночью 15 июня через Пермь прошли две конвективные системы с сильным ливнем, грозами и градом в южной части города. Как сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края», они сформировались при прохождении холодного фронта, связанного с обширным заполняющимся циклоном над Европейской территорией России, основную роль сыграл приток тёплого влажного воздуха с юго-востока перед фронтом.

Основная конвективная система смещалась в первой половине ночи по направлению от Чайковского до Верещагино, от неё начали расти новые ячейки, которые затем подошли к краевой столице. По информации экспертов, первая гроза, вероятно, была вызвала суперячейкой — высота верхней границы облаков достигала 19 км, что редко наблюдается в Прикамье. Вторая гроза была вызвана линейной системой.

«По данным метеостанций, на городской метеостанции выпало 36 мм осадков. Если эти осадки выпали менее чем за час (что пока неизвестно), то отмечено опасное явление «сильный ливень». В любом случае, 36 мм за 12 часов — это самый сильный дождь в Перми с 4 июля 2021 года. Таких интенсивных ночных гроз не было с 2 июля 2021 года», — рассказали эксперты.

Расчётная интенсивность осадков в Перми достигала 205 мм в час над юго-западной частью, их продолжительность составляла две-три минуты. В аэропорту Большое Савино осадков могло выпасть ещё больше: дальность видимости во время интенсивного ливня в течение шести минут снизилась до 200-300 м. Шквалы не наблюдались.

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