В Прикамье из украинского плена вернулись ещё пять военнослужащих Состоялся четвёртый этап обмена военнопленными Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

По итогам четвёртого этапа обмена военнопленными между Россией и Украиной в Пермский край вернулись пять военнослужащих-контрактников. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Омбудсмен отметил, что трое военнослужащих — из Лысьвы, также есть бойцы из Перми и Чайковского. Начались бессрочные санитарные обмены, стороны передали раненых. Игорь Сапко уточнил, что среди раненых наших земляков нет.

«Супруга одного из бойцов обратилась ко мне три месяца назад, как только получила информацию от Международного Красного креста, что муж находится в плену. Благодаря совместным действиям с федеральными коллегами нам удалось оперативно включить его в список для обмена», — сообщил уполномоченный.

Напомним, днём ранее стало известно, что по итогам стамбульских договорённостей из украинского плена вернулись четверо прикамцев.

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