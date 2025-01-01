В Перми начался ремонт улицы Космонавта Леонова Работы планируется завершить в текущем году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районе Перми начался ремонт ул. Космонавта Леонова на участке между улицами Архитектора Свиязева и Рязанской. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

В ведомстве рассказали, что подрядная организация уже выполнила работы по фрезерованию старого покрытия, уложила выравнивающий слой асфальта, заменила бортовой камень.

Также планируется вложить верхний слой асфальта, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Общая длина ремонтируемого участка составит 780 м. Все работы планируется закончить в дорожном сезоне 2025 года.

Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В минтранса Пермского края подчёркивают, что ежедневно по ул. Космонавта Леонова курсируют пять городских маршрутов. Рядом расположены детские сады, школы и детская поликлиника №5.

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