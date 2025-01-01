Елена Бардукова Пермяки стали искать зоонянь на 23% чаще Средняя стоимость услуг по уходу за животными начинается от 600 рублей в сутки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «Авито Услуг», в марте 2025 года в Перми спрос на услуги зоонянь значительно вырос — на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае этот показатель увеличился на 23% по сравнению с апрелем и на 2,5% относительно мая 2024 года.

В сервисе пояснили, что в 2025 году средняя стоимость услуг по уходу за животными начинается от 600 руб. в сутки. Услуги зоонянь обходятся примерно в 350 руб. в сутки. Аналитики отмечают, что за последний месяц цены на услуги зоонянь остались на прежнем уровне. Они, как правило, ухаживают за кошками, собаками мелких пород и грызунами. Часто владельцам предлагают два варианта: ежедневные визиты к питомцу или передержку у себя дома.

«В стандартный набор услуг специалистов входят кормление, выгул (для собак), гигиенические процедуры и постоянный присмотр. Кроме того, некоторые догситтеры дополнительно предлагают дрессировку и коррекцию поведения питомца», — рассказали «Новому компаньону» в сервисе.

В зоогостиницах стоимость проживания зависит от вида животного и его размера. Так, для кошек она составит от 400 до 800 руб. в сутки. Содержание собак декоративных пород обойдётся хозяевам в 600—700 руб. в сутки, малых пород — в 700—800 руб., средних и крупных пород — в 800—1000 руб. Краткосрочный заезд до пяти дней включительно выйдет дороже — от 1000 руб. в сутки для всех пород.

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