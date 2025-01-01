Пермский «ОДК-Авиадвигатель» рассматривает возможность допэмиссии почти 1 млрд акций Оплата акций допускается не только денежными средствами, но и имуществом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «ОДК-Авиадвигатель» внесла корректировки в свой учредительный документ. Согласно общедоступным данным, уставный капитал предприятия состоит из 303,145 млн акций, каждая из которых имеет номинальную цену в 3,5 руб. Прежде эта величина составляла 184 млн руб. В новой редакции устава «Авиадвигателя» отмечено, что компания может дополнительно выпустить более 965,399 млн акций с аналогичной номинальной стоимостью. Первым на это внимание обратил «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно документации, оплата акций допускается не только денежными средствами, но и имуществом. В таком случае оценку стоимости имущества будет проводить совет директоров акционерного общества.

«ОДК-Авиадвигатель» (в прошлом ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) традиционно являлось конструкторским бюро, разрабатывавшим двигатели для Пермского моторного завода. Бюро занималось проектированием как поршневых, так и реактивных и турбореактивных двигателей, которые впоследствии выпускались серийно на заводах в Перми и Рыбинске. «Авиадвигатель» является разработчиком двигателей семейства ПС-90, используемых на самолётах Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания создала двигатель ПД-14 для перспективного лайнера МС-21. Доход компании за 2024 год достиг 26 млрд руб., а чистая прибыль составила 929,5 млн руб.

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