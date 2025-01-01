На пожаре в Перми один человек получил травмы Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми зафиксировано возгорание, на которое оперативно отреагировали пожарно-спасательные службы.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, 13 июня в 19:38 диспетчерская служба приняла сигнал о пожаре, произошедшем в Перми на ул. Карбышева.

Для ликвидации возгорания были задействованы ресурсы МЧС России: 6 единиц спецтехники и команда из 16 спасателей.

По прибытии на место происшествия первого отряда было установлено, что источник огня находится в квартире на шестом этаже 9-этажного жилого дома. Обошлось без жертв.

Согласно предварительным данным, один человек получил травмы.

В данный момент специалисты надзорных органов и отдела профилактики Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят расследование для выяснения обстоятельств и установления причины возникновения пожара.

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