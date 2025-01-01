В Пермском крае легковушка снесла столб и перевернулась Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

В с. Егва Пермского края произошла авария: легковой автомобиль столкнулся с опорой линии электропередачи, в результате чего машина опрокинулась. Снимки с места происшествия были размещены свидетелями в группе «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте.

Местные жители уточнили: авария произошла в с. Егва Кудымкарского округа. Автомобиль LADA Granta сбил столб. Водитель остался жив, но повредил ногу.

В ГИБДД пока официально не прокомментировали данное дорожно-транспортное происшествие.

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