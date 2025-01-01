Названы самые дорогие поставленные на учёт в 2024 году машины в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Опубликован рейтинг наиболее дорогостоящих автомобилей, поставленных на учёт в Пермском крае в 2024 году, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на УФНС России по Пермскому краю.

Согласно данным декларационной кампании, лидером по цене среди пермских авто стал Lamborghini Urus, оценённый почти в 36 млн руб.

Вторую позицию занял Bentley Continental GT с ценой 35 млн руб.

Следующие три автомобиля значительно уступают лидерам по стоимости. Это Lamborghini Aventador, оценённый в 24 млн, Rolls-Royce Wraith, стоимость которого составляет 19 млн руб., и Porsche Cayenne за 18,5 млн руб.

Всего в 2024 году в Пермском крае около 600 тыс. человек стали автовладельцами, зарегистрировав в общей сложности 817 тыс. транспортных средств.

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